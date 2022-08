La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe, la più grande d'Europa, è "completamente fuori controllo”. Lo afferma il direttore generale dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi.

"C'è un catalogo di cose che non dovrebbero mai accadere in nessun impianto nucleare", ha sottolineato Grossi aggiungendo che "la situazione è molto fragile. Ogni principio di sicurezza nucleare è stato violato in un modo o nell'altro e non possiamo permettere che questo continui".

Intanto il Senato americano ha ratificato l'adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato.

"ll Senato ha approvato in modo schiacciante l'adesione alla Nato dei nostri stretti partner Finlandia e Svezia. Questo voto storico è un segnale importante del costante impegno bipartisan degli Stati Uniti per garantire che l'Alleanza sia pronta ad affrontare le sfide di oggi e di domani", ha commentato il presidente Usa, Joe Biden, sottolineando che con Finlandia e Svezia la Nato è più sicura e il partenariato transatlantico più forte.

"Continueremo a lavorare per rimanere vigili contro qualsiasi minaccia alla nostra sicurezza condivisa e per scoraggiare e affrontare qualsiasi aggressione", ha sottolineato Biden.

Infine sono pronte a partire le prossime navi con grano ucraino: “Se la Russia manterrà gli impegni assunti nell'ambito dell'iniziativa sui cereali mediata dalle Nazioni Unite, il grano raggiungerà i clienti stranieri e contribuirà a contenere i prezzi dei prodotti alimentari e a scongiurare la fame. L'Ucraina rimane impegnata a combattere l'insicurezza alimentare globale", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

La giornata di ora in ora:

Ore 11.15 – Guterres: “Immorale il profitto extra di compagnie energetiche”

Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha affermato che è "immorale" che le compagnie petrolifere e del gas traggano profitto dalla crisi energetica iniziata con l'invasione russa in Ucraina, chiedendo una loro speciale tassazione. Lo rende noto la Bbc. Le dichiarazioni di Guterres, che ha parlato in occasione del Global Crisis Response Group - istituito per rispondere alla crisi innescata dalla guerra in Ucraina - arrivano mentre le aziende del settore energetico registrano entrate record per l'aumento dei prezzi, a danno soprattutto delle famiglie meno abbienti.

***

Ore 10.15 – Zelensky: “Cerco colloqui diretti con Xi Jinping”

Il presidente Volodymyr Zelensky cerca "colloqui diretti" con l'omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. È lo stesso Zelensky ad affermarlo in un'intervista al South China Morning Post, precisando di voler esortare Pechino a usare il suo potere economico e politico per spingere Mosca a conformarsi alle norme internazionali. "È uno Stato molto potente. È un'economia potente. Quindi può influenzare politicamente ed economicamente la Russia". La Cina è anche un membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, ha detto Zelensky nell'intervista di 40 minuti su Zoom.

***

Ore 8.55 – Berlusconi: “I miei rapporti con Putin in un contesto diverso”

"I miei rapporti personali con Putin erano in un contesto assolutamente diverso e, tra l'altro, hanno portato alla firma del trattato di Pratica di Mare, che ha messo fine a cinquant'anni di Guerra Fredda. Ho già detto che, con quello che è successo in Ucraina, sono assolutamente addolorato e deluso". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ai microfoni di Rtl 102.5, sui suoi rapporti con Putin.

***

Ore 7.40 – Kiev: “La Russia ha commesso 26.500 crimini di guerra”

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la Russia ha commesso 26.465 crimini di guerra nel Paese: lo ha reso noto oggi su Telegram l'Ufficio del Procuratore Generale, secondo quanto riporta Ukrinform. Inoltre, in questo periodo sono stati registrati 12.482 crimini contro la sicurezza nazionale, tra cui 8.630 violazioni dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità dell'Ucraina e 1.512 episodi di alto tradimento. Sempre dall'inizio della guerra, l'Ufficio del Procuratore ha aperto 1.451 procedimenti penali per crimini contro i bambini.

