"Siamo pronti a contribuire all'accoglienza umanitaria dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra".

Lo ha annunciato Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Ucraina, che si è fatto portavoce di un appello di numerosi sindaci sardi e del console Anthony Grande.

“Sto presentando un'interrogazione al Governo - prosegue l'esponente azzurro - perché occorre organizzare al più presto una 'macchina dell'accoglienza' che dia spazio alla grande generosità offerta dai territori, che sia dignitosa, efficiente e rispettosa dei diritti degli ucraini, in particolare dei più deboli. In queste ore difficili per l'Europa e per il mondo - ha concluso Cappellacci - la Sardegna e l'Italia sapranno distinguersi per la capacità di interpretare i nostri miglior valori".

“Stiamo ricevendo centinaia di richieste di aiuto e di informazioni. E noi siamo pronti a metterci al servizio di chi ha bisogno", ha spiegato in questi giorni il console ucraino in Sardegna.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata