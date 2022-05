Armi più potenti dagli Usa all’Ucraina: è quanto previsto nell’ambito di un nuovo pacchetto di aiuti che consiste, in particolare, di sistemi di missili a lungo raggio, Multiple Launch Rocket System o MLRS, quelli che da tempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede.

Le armi, che vengono prodotte negli Stati Uniti, sono in grado di sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistema già presente in Ucraina, e secondo Kiev potrebbe essere il punto di svolta nella loro guerra contro la Russia.

C’è poi l’High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS, più leggero dell'MLRS ma in grado di sparare lo stesso tipo di munizioni.

Il presidente americano Joe Biden, riferisce la Cnn, finora aveva evitato di fornire questi sistemi temendo che le forze ucraine li usassero per attaccare all'interno del territorio russo con la conseguenza di una reazione da parte di Mosca.

È stato aggiornato in queste ore il bilancio delle persone rimaste uccise nella giornata di ieri a Kharkiv: gli attacchi dei russi hanno causato la morte di 8 persone, tra le quali anche un bimbo di 5 mesi secondo quanto scrive su Facebook il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko. Altri quattro civili morti si contano nella regione orientale di Donetsk, e due nella regione meridionale di Mykolayiv.

Oggi Zelensky parlerà in collegamento video con la Stanford University. Lo conferma un tweet di un professore della scuola, Michael McFaul, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia.

Mentre per quanto riguarda la telefonata di ieri tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin, l’ambasciatore russo in Italia Serghei Razov ha spiegato che il leader del Cremlino “ha dato una risposta completa e ha dato la nostra valutazione su quello che accade nei porti ucraini". "Tutti i giorni forniamo informazioni necessarie sui corridoi umanitari – ha aggiunto -. Nel mare d'Azov non ci sono ostacoli e la situazione permette di far uscire queste navi dai porti. Noi non blocchiamo queste navi ma è la parte ucraina. Noi non abbiamo minato la zona, sono stati gli ucraini".

La giornata di ora in ora:

Ore 7.25 – Onu, bilancio vittime civili sale a 4.000

Sfiora quota 4.000 il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso: lo ha reso noto l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Gli abitanti uccisi finora dalle forze russe sono infatti almeno 3.998 (dato aggiornato a mercoledì), mentre i civili feriti sono almeno 4.693. L'agenzia ritiene comunque che i dati effettivi siano molto più alti.

