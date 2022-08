Si apre il 163esimo giorno di guerra in Ucraina, con forti esplosioni che sono state udite nella città di Mykolaiv, nella parte meridionale del Paese, intorno alle 6:58 di questa mattina (le 5:58 in Italia).

E mentre Zelensky cerca di stabilire contatti con il leader cinese Xi Jinping per far finire la guerra e il Senato italiano ha dato l’ok per l’adesione alla Nato di Finlandia e Svezia, nella notte anche l’approvazione di quello statunitense. Si tratterebbe del primo allargamento del Patto Atlantico a nuovi Stati dagli anni Novanta.

Il ministero della Difesa turco ha confermato la partenza, questa mattina, di altre tre navi cariche di cereali da porti ucraini, come riporta la Tass. Si tratta delle navi Navistar, Rojen e Polarnet.

La Navistar e la Rojen sono partire dal porto di Odessa, mentre la Polarnet dal vicino porto di Chornomorsk.

La giornata di ora in ora:

Ore 8.30 – Mosca userà un satellite iraniano per spiare l’Ucraina

Il satellite di telerilevamento terrestre iraniano che l'agenzia spaziale russa Roscosmos lancerà il 9 agosto, come annunciato mercoledì, verrà prima utilizzato da Mosca per spiare obiettivi ucraini: lo riporta il Washington Post (WP), che cita funzionari di sicurezza occidentali. La Roscosmos aveva annunciato il tre agosto che prevede di lanciare in orbita dal cosmodromo di Baikonur il satellite Qaem Earth "per conto della Repubblica islamica dell'Iran". Il nuovo satellite, soprannominato “Khayyam”, migliorerà notevolmente la capacità di Teheran di spiare gli obiettivi militari in Medio Oriente, scrive il WP. Allo stesso tempo, secondo il quotidiano statunitense, Mosca intende usarlo per assistere la sua invasione dell'Ucraina.

