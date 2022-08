Diverse esplosioni sono state segnalate in Crimea, in un aerodromo nel distretto di Saki.

Lo hanno reso noto le autorità delle penisola annessa dalla Russia, secondo quanto riporta la Tass.

Un alto funzionario militare ucraino ha affermato che sono state le forze armate di Kiev a colpire la base russa. "Era una base aerea da cui partivano regolarmente aerei per attacchi contro le nostre forze nel teatro meridionale", ha detto il funzionario secondo il New York Times.

Su Twitter il portavoce presidenziale Mykhailo Podolyak ha scritto: "Il futuro della Crimea sarà quello di essere una perla del Mar Nero, un parco nazionale con una natura unica e una località turistica mondiale. Non una base militare per terroristi. Questo è solo l'inizio".

La giornata di ora in ora:

Gli Usa stanziano 89 milioni di dollari per sminamento

Gli Usa hanno stanziato finanziamenti per 89 milioni di dollari per aiutare il governo ucraino a sminare il Paese dopo l'invasione "illegale e non provocata da parte della Russia". Lo riferisce il dipartimento di Stato americano in una nota. Il governo ucraino stima che sono 160.000 i chilometri quadrati del suo territorio contaminati da mine anti-uomo e ordigni esplosivi. Con i finanziamenti Usa saranno dispiegate circa 100 squadre di sminamento e sarà avviato un progetto a lungo termine per rafforzare la capacità di sminamento e eliminazione degli ordigni esplosivi del governo ucraino.

***

Esplose munizioni in una base in Crimea: nessuna vittima

Non si segnalano vittime in seguito alle esplosioni nella base aerea militare di Saki, vicino a Novodorivka, in Crimea. Lo ha reso noto il ministero della difesa russo, aggiungendo che sono esplose munizioni, ed escludendo che si sia trattato di un raid. Lo riporta la Tass. Alcuni testimoni citati dai media internazionali hanno riferito di diverse esplosioni, una decina, di diversa intensità, avvertite intorno alle 15.30 locali, in tutta la zona. Alcune colonne di fumo sono state segnalate.

***

Mosca taglia i flussi sull’oleodotto Druzhba verso l’Europa

La Russia ha interrotto le consegne di petrolio ad alcuni Paesi europei attraverso l'oleodotto Druzhba, che transita in Ucraina. Lo ha reso noto Transneft, la compagnia statale russa responsabile del trasporto di idrocarburi. Lo stop, legato ad una transazione bancaria non andata a buon fine a causa delle sanzioni, "è scattato il 4 agosto" con un impatto sulle consegne a "Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca".

***

Ue: Mosca disprezza ogni regola, si ritiri da Zaporzhzhia

I razzi russi nell'area della centrale di Zaporizhzhia "sono un ulteriore esempio del disdegno della Russia per ogni norma internazionale. L'Ue condanna con forza questi attacchi e richiama la Russia a rispettare il diritto internazionale e a ritirare le truppe non solo da Zaporizhzhia ma dall'intero territorio ucraino". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Peter Stano, rispondendo ad una domanda nel corso del briefing a Palazzo Berlaymont.

***

Russi creano società elettrica a Zaporizhzhia

Le autorità occupanti in carica a Melitopol "hanno preso il controllo della società elettrica local 'Zaporizhzhyaoblenergo' ed hanno creato una pseudo-società elettrica dal nome 'Tavria-Energo' iniziando a riscuotere le bollette dai residenti". A comunicarlo è il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, che dal territorio ucraino tiene i contatti con la sua città nella parte occupata del distretto di Zaporizhzhia.

***

Un civile ucciso e 5 feriti a Kharkiv in 24 ore

Un civile è stato ucciso e altri cinque sono rimasti feriti durante gli attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, nelle ultime 24 ore. Lo riporta Ukrinform. "Secondo il Centro regionale di assistenza medica di emergenza, una persona è stata uccisa e cinque sono rimaste ferite negli attacchi degli occupanti nella regione di Kharkiv nell'ultimo giorno", ha scritto su Telegram Oleh Synehubov, capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv. I bombardamenti sulla città sono proseguiti nella notte.

***

Kiev: notte di bombardamenti intensi nell'Est dell'Ucraina

“Notte di bombardamenti intensi, l'esercito russo ha coperto di fuoco due distretti, Nikopolskyi e Synelnikivskyi. Di notte, Nikopol è stata presa di mira, 120 missili sono stati lanciati sulla in città. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Un uomo di 46 anni è stato ferito". Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk (nell'Ucraina orientale) Valentyn Reznichenko, citato da Unian.

***

Medvedev paragona il presidente ucraino Zelensky a Hitler

Le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ritiene l'intera popolazione russa responsabile dell'operazione militare speciale sembrano idee di Adolf Hitler: lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Adolf Hitler è stato l'ultima persona che ha cercato di mettere in pratica idee del genere contro un'intera nazione. Ci sono altre domande sulla natura delle autorità ucraine?" ha detto Medvedev. Lo riporta la Tass.

***

Zelensky: “Serve una risposta contro il ricatto nucleare russo”

"Stiamo attivamente informando il mondo sul ricatto nucleare russo, sui bombardamenti della centrale nucleare di Zaporizhzhya. Ci sono già reazioni da parte della comunità internazionale. Ma è necessario accelerare le azioni in risposta. La Russia non presterà attenzione alle parole e alle preoccupazioni". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video messaggio alla nazione.

***

Il satellite iraniano Khayyam lanciato dalla Russia

Il satellite dell'Iran Khayyam è stato lanciato dalla Russia dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan gestito da Mosca, lo riferisce l'agenzia spaziale russa Roscomos. "Il razzo vettore Soyuz 2.1b con il satellite iraniano e 16 piccole navicelle spaziali è stato lanciato da Baikonur", riporta la Tass. La scorsa settimana funzionari dell'intelligence occidentale anonimi hanno affermato che la Russia "pianifica di utilizzare il satellite per migliorare la sua sorveglianza sugli obiettivi militari in Ucraina".

