Gli Stati Ue al lavoro per rendere ancora più concreto il sostegno all’Ucraina invasa dalle truppe russe e per trovare contromisure alla crisi energetica causata dal conflitto innescato da Mosca.

Giovedì il Parlamento Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia dello status di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione.

Esulta il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, che parla di “momento unico e storico”. Per il ministro degli Esteri ucraino Kuleba un risultato raggiunto grazie alla “svolta arrivata con la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev".

Il Cremlino però ha avvertito: “La pace con Kiev è possibile solo alle nostre condizioni”.

Intanto, in Ucraina arrivano nuove armi dall’America: lanciarazzi Himars, per cominciare, ma l’amministrazione Biden si appresta ad inviare ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari.

In tema di approvigionamenti energetici, il Consiglio europeo sta anche valutando l’ipotesi di “price cap”, ovvero un tetto al prezzo del gas. Una misura sostenuta dal premier italiano Mario Draghi, che ha chiesto un summit ad hoc a luglio.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 7.51 – Severodonetsk, forze ucraine in ritirata

Le forze ucraine hanno ricevuto l'ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nella regione dell'Ucraina orientale di Lugansk: lo ha reso noto

il governatore della regione.

***

Ore 9.01 – Ucraina verso l’Ue, Zelesky esulta

"È ufficialmente riconosciuto che l'Ucraina non è un ponte, non un cuscino tra Occidente e Russia, non un cuscinetto tra Europa e Asia, non una sfera di influenza, non una zona "grigia", non un territorio di transito. Non il confine tra orchi ed elfi. L'Ucraina è un futuro partner alla pari per almeno 27 paesi dell'Ue. L'Ucraina è candidata all'adesione all'Unione Europea!": lo scrive su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky.

***

Ore 7.29 – Kuleba: "Armi garantiscono la via diplomatica”

"Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace: le armi

garantiranno la via diplomatica". Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo cui l'aggressione russa non riguarda solo le case ucraine, ma ogni famiglia europea. Quanto alla via negoziale, i cannoni di Mosca continuano a sparare, dice Kuleba, ma per Kiev vale ancora ancora l'offerta di un summit Putin-Zelensky.

***

Ore 7 – La Russia appronta un nuovo sottomarino nucleare

Il sottomarino nucleare "Irkutsk", modernizzato con una maggiore potenza di combattimento, tornerà a disposizione della flotta militare russa impegnata nell'oceano

Pacifico alla fine del 2023. Lo riporta la Tass precisando che "il sottomarino è attualmente sottoposto a prove in mare.

***

© Riproduzione riservata