Sono trascorsi 42 giorni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina e all’orizzonte non si vedono ancora le condizioni per un accordo sul cessate il fuoco.

L’offensiva delle truppe di Mosca prosegue, con l’esercito di Putin che ha lasciato la regione di Kiev per concentrare l’offensiva nelle aree a est e a sud del Paese, anche se esplosioni sono state udite nel corso della notte scorsa anche a ovest, nella regione di Leopoli.

E prosegue anche la resistenza dei militari ucraini, cui nei prossimi giorni arriveranno anche nuove risorse da parte degli Usa. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che ha confermato che gli Stati Uniti sbloccheranno 100 milioni di dollari di aiuti supplementari alla sicurezza per l'Ucraina “per aiutarla a rispondere all'invasione russa”.

"Ho autorizzato, a seguito di una delega del presidente, 100 milioni di dollari per venire incontro all'urgente bisogno dell'Ucraina di sistemi anti-corazzati", ha detto il segretario di Stato, che si trova a Bruxelles.

Intanto, i riflettori internazionali restano puntati sulle accuse di crimini di guerra rivolte da Kiev a Mosca. Secondo la procuratrice generale ucraina, Irina Venediktova, che ha tenuto un sopralluogo a Bucha, dove sono state denunciate esecuzioni brutali di centinaia di civili, sono almeno 5.000 crimini di guerra commessi da russi al momento oggetto d'indagine. "Anche in questa situazione così crudele, i crimini di guerra sono i primi ad apparire nell'ordine, seguiti dai crimini contro l'umanità e dal genocidio", ha detto Venediktova.

Ieri il presidente Zelensky, parlando al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha chiesto l’istituzione di un tribunale “sul modello Norimberga” per la Russia. Dal canto proprio, Mosca rimanda le accuse al mittente, parlando di “fatti distorti” e “messinscene”.

QUI tutti gli articoli sul conflitto in Ucraina.

QUI tutti i video.

Di seguito gli aggiornamenti sulla guerra, di ora in ora:

Ore 7.40 – Mosca: “Risponderemo ad atti ostili”

Mosca "risponderà ad ogni atto ostile contro la Russia". Lo afferma, riferisce l'agenzia Tass, il portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino in merito all'espulsione dei diplomatici russi da vari Paesi europei.

***

Ore 7 – Trovata una nuova fossa comune a Bucha

Quella che sembra una nuova fossa comune sarebbe stata scoperta a Bucha, la città dove i russi hanno lasciato dietro di sé molti civili uccisi. Lo scrive il Guardian, che mostra una foto dall'alto della fossa con alcune persone intorno, nei pressi di una chiesa.

***

Ore 6.45 – Kiev: “Dai russi violenze anche su bimbi e anziani”

Il procuratore generale ucraino, Irina Venediktova, afferma che l'esercito russo in Ucraina ha commesso violenze sessuali non solo contro donne e uomini, ma anche bambini e anziani. Lo riporta la Ukrainska Pravda. Le forze dell'ordine hanno ricevuto una serie di denunce, alcune delle quali diffuse anche sui social network.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata