Non si fermano i bombardamenti delle truppe russe sui territori ucraini. Nelle ultime ore è stato preso di mira il centro di Kharkiv dove sono stati colpiti un edificio a due piani e una scuola: il servizio di emergenza ha avviato le ricerche di eventuali persone intrappolate sotto le macerie.

Mentre è di 7 morti e 6 feriti il bilancio dell’attacco nell'oblast meridionale di Kherson, secondo quanto riferisce la polizia locale citata dal Kyiv Independent. Sono state distrutte o danneggiate diverse case in quattro insediamenti. I militari russi, inoltre, hanno rubato veicoli civili e una nave passeggeri che avrebbero utilizzato per attraversare il fiume Dnipro nell'area del ponte Antonivsky danneggiato.

Il presidente ucraino ieri sera ha parlato come di consueto alla nazione: "Solo nella prima metà della giornata, e solo a Kiev, ci sono stati quattro allarmi aerei. L'esercito russo ha lanciato attacchi missilistici sulla regione di Kiev, Kropyvnytskyi, ha colpito Mykolaiv, ha continuato una serie di attacchi strategicamente insensati e brutali sul Donbass... – ha detto Volodymyr Zelensky - Ringrazio tutti coloro che hanno respinto questo terrore. E voglio anche ringraziare i senatori americani che hanno approvato all'unanimità la risoluzione che chiede al Dipartimento di Stato di riconoscere la Russia come Stato sponsor del terrorismo. Basta un giorno qualsiasi in Ucraina - oggi o qualsiasi altro dopo il 24 febbraio - per vedere che nessuno al mondo investe nel terrorismo più della Russia".

