Notte di bombardamenti russi nella regione dell'Ucraina orientale di Dnipropetrovsk: due persone sono state uccise a Nikopol, sette i feriti.

Il capo dell'amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko lo ha annunciato su Telegram. "Una notte con bombardamenti e vittime. L'esercito russo ha attaccato quattro distretti della regione. Nikopol è stata bombardata più volte, due persone sono state uccise, 7 ferite. Più di 40 edifici sono stati danneggiati, 5 gli appartamenti distrutti. I soccorritori stanno ancora lavorando. Il linea elettrica è stata interrotta. Più di 6.000 persone sono senza elettricità", ha detto.

Ieri nel distretto erano state contate 13 vittime civili in seguito agli attacchi russi.

Sempre durante la notte, esplosioni e fiammate sono state registrate all'aeroporto di Zyabrovka in Bielorussia. Secondo il servizio stampa del Ministero della Difesa bielorusso "il 10 agosto, intorno alle 23, durante un giro di prova un veicoli dopo la sostituzione del motore ha preso fuoco. Le misure antincendio sono state tempestivamente adottate dal personale. Non ci sono state vittime". In precedenza, il ministero ha riferito sullo svolgimento di esercitazioni di difesa aerea e dell'aviazione con fuoco vivo, “ma non è noto se siano legate agli focolai nell'area di Zyabrovka”, afferma Unian.

Le immagini satellitari dell'attacco alla base aerea di Saky in Crimea (foto via Ansa)

Nel frattempo, alcune immagini satellitari riprese dall'operatore privato Planet Labs mostrano come almeno otto aerei da guerra russi siano stati danneggiati o distrutti nell'attacco alla base aerea di Saky in Crimea di due giorni fa. I media internazionali pubblicano le foto di prima e dopo l'attacco mostrando la prima conferma indipendente dei danni alla base che si trova a più di160 chilometri dalla prima linea.

Mentre funzionari filo-russi hanno denunciato che l'Ucraina ha effettuato nuovi attacchi verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, circostanza sulla quale Kiev ha ribaltato le accuse.

La giornata di ora in ora:

Ore 15.20 – Ucraina, Zelensky: “Servono aiuti finanziari e altre armi”

"Nessuno sarà in grado di fermare il vento che trasporterà radiazioni, ma tutti noi insieme possiamo fermare lo stato terrorista della Russia", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Conferenza dei donatori alleati dell'Ucraina in corso a Copenaghen. Lo riporta Ukrinform. "Dobbiamo proteggere l'Europa da questa minaccia...perché la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è la più grande del nostro continente", ha detto ancora Zelensky aggiungendo che "le autorità sovietiche hanno cercato di nascondere il disastro di Chernobyl e le sue piene conseguenze". “Abbiamo bisogno di ancora più sostegno con armi e munizioni”, ha poi aggiunto Zelensky. “Per fermare davvero la Russia, le forze armate ucraine devono avere tutti i proiettili necessari”.

Ore 14 – Guterres a Mosca e Kiev: “Stop alle attività militari a Zaporizhzhia”

"Invito le forze militari di Russia e Ucraina a cessare immediatamente tutte le attività militari nelle immediate vicinanze dell'impianto di Zaporizhzhia. Esorto le parti a ritirare dall'impianto tutto il personale e le attrezzature militari e ad astenersi da qualsiasi ulteriore dispiegamento di forze o attrezzature sul sito". È l'appello del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "La struttura non deve essere utilizzata come parte di alcuna operazione militare - ha aggiunto - Occorre invece un accordo urgente a livello tecnico su un perimetro sicuro di smilitarizzazione per garantire la sicurezza dell'area".

Ore 12.40 – Scholz: “La guerra è di Putin, contrario a negare i visti ai russi”

"Questa è la guerra di Putin e quindi mi trovo a disagio con l'opzione" di negare i visti turistici a tutti i cittadini russi. Lo ha detto oggi a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha sottolineato che ci sono numerose sanzioni e provvedimenti per l'invasione dell'Ucraina e perderebbero effetto se colpissero tutti, anche "chi non ha colpe".

Ore 11.40 – Kiev, 1.066 bambini vittime dell'aggressione russa, 361 i morti

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 361 bambini ucraini sono stati uccisi e 705 feriti a causa dell'aggressione armata: lo rende noto il servizio stampa dell'Ufficio del Difensore civico di Kiev, facendo riferimento ai dati del portale di ricerca “Children of War”. Dal 24 febbraio all'11 agosto sono 1.066 minorenni sono stati colpiti. Al momento 204 bambini sono considerati dispersi e 6.159 deportati. Allo stesso tempo, 4.403 bambini scomparsi sono stati ritrovati e 50 sono stati rimpatriati. In Ucraina i minori danneggiati dal conflitto sono 7,5 milioni: tra i bisogni urgenti ci sono la riabilitazione, le protesi e il supporto sociale e psicologico.

Ore 10.40 – Parlamento della Lettonia: “Russia stato sponsor del terrorismo”

Il parlamento della Lettonia ha adottato una risoluzione con cui dichiara la Russia "Stato sponsor del terrorismo" e secondo la quale le sue azioni in Ucraina costituiscono "un genocidio mirato contro il popolo ucraino". Nel testo i parlamentari invitano altri Paesi a esprimere la stessa posizione.

Ore 9 – Questa sera il Consiglio di sicurezza Onu su Zaporizhzhia

Attesa per la riunione d'emergenza di oggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzia, che Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver bombardato. L'incontro, richiesto dalla Russia, dovrebbe tenersi questa sera alle 21 italiane. Ieri il gruppo dei Paesi più industrializzati del G7 ha accusato Mosca di "mettere in pericolo" la regione intorno a Zaporizhzhia e ha chiesto la restituzione dell'impianto all'Ucraina.

