Si apre in Ucraina il 170esimo giorno di guerra, con le forze russe che hanno bombardato la notte scorsa due distretti della regione di Dnepropetrovsk - Nikopol e Krivoy Rog, non lontano da Zaporizhzhia, provocando almeno tre feriti: lo ha reso noto il presidente dell'amministrazione militare regionale, Valentin Reznichenko, secondo quanto riporta Unian.

Secondo Reznichenko il distretto di Nikopol è stato colpito 10 volte con i sistemi di lanciarazzi Grad e fuoco di artiglieria. Inoltre, fino a 40 razzi sono stati lanciati in direzione di Marganets e tre persone sono rimaste ferite, tra le quali un ragazzo di 12 anni. Spari anche a Zelenodolsk, nel distretto di Krivoy Rog, mentre arriva la conferma che oltre sei tonnellate di ammoniaca sono fuoriuscite da un serbatoio del sistema di raffreddamento di un birrificio nella regione ucraina di Donetsk danneggiato ieri da un bombardamento delle forze ucraine.

Nel frattempo altre due navi cargo cariche di cereali partiranno oggi dall'Ucraina dirette in Iran e in Turchia: la nave diretta in Iran è la Star Laura, con 60.150 tonnellate di mais, mentre quella diretta in Turchia - la Sormovskiy - trasporterà 3.050 tonnellate di grano.

Sul tema del nucleare, la Russia torna ad attaccare: "Gli atti criminali dell'Ucraina contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia spingono il mondo sull'orlo di un disastro nucleare paragonabile a Chernobyl" ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Vasily Nebenzia, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza. "Abbiamo ripetutamente avvertito i nostri colleghi occidentali che se non riescono a portare alla ragione il governo di Kiev, ricorrerà ad atti più atroci e insensati che si riverbereranno ben oltre i confini dell'Ucraina. Purtroppo, questo è esattamente ciò che sta accadendo ora", ha aggiunto. Mosca si è poi dichiarata favorevole alla visita degli esperti Aiea.

La giornata di ora in ora:

Ore 10 – Ucraina: 706 bambini feriti dall'inizio dell'invasione

È aumentato ad almeno 706, nelle ultime 24 ore, il numero dei bambini feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, mentre il bilancio di quelli morti è rimasto invariato a 361: lo ha reso noto oggi su Telegram l'ufficio del Procuratore generale di Kiev, secondo quanto riporta Ukrinform.

Ore 9.30 – Mosca, la centrale di Zaporizhzhia non può essere restituita a Kiev

La centrale nucleare di Zaporizhzhia non può essere restituita all'Ucraina poiché Kiev non è in grado di garantirne la sicurezza: lo ha detto oggi all'agenzia Interfax il vicepresidente del Senato russo, Konstantin Kosachyov. "L'unico modo per garantire la sicurezza della centrale nucleare è il controllo al 100% della sua attività. Data l'operazione militare speciale, le autorità ucraine non sono in grado di fornire questo tipo di controllo per definizione", ha dichiarato Kosachyov.

Ore 8 – Mosca: “Se ci sarà catastrofe nucleare i responsabili saranno Biden e Zelensky”

La responsabilità per le potenziali tragiche conseguenze degli attacchi alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia sarà del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo afferma su Telegram lo speaker della Duma, Vyacheslav Volodin, secondo quanto riporta la Tass. "Le azioni di Washington e del regime di Kiev rischiano una catastrofe nucleare", scrive lo speaker della camera bassa del Parlamento russo.

