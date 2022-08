Notte di bombardamenti russi nella regione dell'Ucraina orientale di Dnipropetrovsk: due persone sono state uccise a Nikopol, sette i feriti.

Il capo dell'amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko lo ha annunciato su Telegram . "Una notte con bombardamenti e vittime. L'esercito russo ha attaccato quattro distretti della regione. Nikopol è stata bombardata più volte, due persone sono state uccise, 7 ferite. Più di 40 edifici sono stati danneggiati, 5 gli appartamenti distrutti. I soccorritori stanno ancora lavorando. Il linea elettrica è stata interrotta. Più di 6.000 persone sono senza elettricità", ha detto.

Ieri nel distretto erano state contate 13 vittime civili in seguito agli attacchi russi.

Sempre durante la notte, esplosioni e fiammate sono state registrate all'aeroporto di Zyabrovka in Bielorussia. Secondo il servizio stampa del Ministero della Difesa bielorusso "il 10 agosto, intorno alle 23, durante un giro di prova un veicoli dopo la sostituzione del motore ha preso fuoco. Le misure antincendio sono state tempestivamente adottate dal personale. Non ci sono state vittime". In precedenza, il ministero ha riferito sullo svolgimento di esercitazioni di difesa aerea e dell'aviazione con fuoco vivo, “ma non è noto se siano legate agli focolai nell'area di Zyabrovka”, afferma Unian.

Le immagini satellitari dell'attacco alla base aerea di Saky in Crimea (foto via Ansa)

Nel frattempo, alcune immagini satellitari riprese dall'operatore sprivato Planet Labs mostrano come almeno otto aerei da guerra russi siano stati danneggiati o distrutti nell'attacco alla base aerea di Saky in Crimea di due giorni fa. I media internazionali pubblicano le foto di prima e dopo l'attacco mostrando la prima conferma indipendente dei danni alla base che si trova a più di160 chilometri dalla prima linea.

La giornata di ora in ora:

Ore 9 – Questa sera il Consiglio di sicurezza Onu su Zaporizhzhia

Attesa per la riunione d'emergenza di oggi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzia, che Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver bombardato. L'incontro, richiesto dalla Russia, dovrebbe tenersi questa sera alle 21 italiane. Ieri il gruppo dei Paesi più industrializzati del G7 ha accusato Mosca di "mettere in pericolo" la regione intorno a Zaporizhzhia e ha chiesto la restituzione dell'impianto all'Ucraina.

