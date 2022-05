Dopo 86 giorni di resistenza degli ucraini, in seguito all’invasione da parte delle truppe russe, Azovstal è caduta: quell’acciaieria che era divenuta il simbolo della difesa di Mariupol ora non è più un bunker inespugnato.

Come ha confermato ieri sera Mosca, l’impianto “è totalmente sotto il controllo delle forze armate russe”.

In meno di 100 ore dall'inizio delle evacuazioni, 2.439 combattenti di Kiev si sono arresi e consegnati al nemico. Una sconfitta durissima da accettare anche per gli irriducibili comandanti del reggimento Azov e per le truppe che erano asserragliate nei cunicoli cercando di restare fino all’ultimo.

“Il comando militare superiore – ha detto nel suo ultimo video Denis Prokopenko, comandante di Azov - ha dato l'ordine di salvare la vita dei soldati della nostra guarnigione e di smettere di difendere la città di Mariupol”.

Secondo Mosca, Prokopenko è stato portato via "con un veicolo blindato speciale" verso i territori controllati dalla Russia. Adesso Kiev dovrà trattare per tentare uno scambio di prigionieri, ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Altri raid hanno devastato l'oblast di Chernihiv, dove è stato preso di mira il villaggio di Desna, a Severodonetsk, nel Lugansk, il governatore Serhiy Gaidai ha denunciato che l’esercito russo "ha aperto il fuoco su una scuola dove si nascondevano centinaia di persone e almeno 3 residenti sono stati uccisi".

La giornata di ora in ora:

Ore 8.17 – Kiev, 6 civili uccisi in combattimenti nel Lugansk

Sale a 6 il bilancio dei civili uccisi nei combattimenti in corso da ieri nel Lugansk. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai su Telegram. "Sei persone sono morte e sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk", afferma Gaidai, precisando che nell'attacco di ieri mattina su una scuola a Severodonetsk "due persone sono morte sul colpo, altre 3 sono in ospedale", tutti "membri della stessa famiglia". "Inoltre, un uomo e una donna sono morti la sera vicino alla loro casa a Severodonetsk. Due donne sono state uccise dai bombardamenti russi a Lysychansk e Privilege".

***

Ore 7.01 – Interrotta la fornitura di gas dalla Russia alla Finlandia

La fornitura russa di gas naturale alla Finlandia è stata oggi interrotta, ha affermato la compagnia energetica statale finlandese Gasum dopo che il Paese nordico ha rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in rubli. "Le forniture di gas naturale alla Finlandia in base al contratto di fornitura di Gasum sono state interrotte", ha dichiarato la compagnia finlandese in una nota aggiungendo che il gas sarà ora fornito da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector, che collega la Finlandia all'Estonia.

