La guerra in Ucraina è al 166esimo giorno di combattimenti, con le forze russe che hanno bombardato, per la seconda notte consecutiva, la cittadina ucraina di Marhanets (sud), sulla sponda nord del fiume Dnipro, a soli 10 km dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta Ukrinform.

"La comunità di Marhanets è stata colpita dal fuoco dei (lanciarazzi) Grad. Sono stati lanciati 20 razzi nemici. Fortunatamente non ci sono state vittime. La comunità di Chervonohryhorivka è stata colpita da due missili Kh-59", ha scritto Reznichenko. Nel villaggio di Kamyanske, inoltre, le esplosioni hanno danneggiato un'azienda agricola e nove edifici residenziali.

Nel frattempo la nave “Sacura”, battente bandiera liberiana, è stata autorizzata a partire dal porto di Yuhzny, in Ucraina, con un carico di 11mila tonnellate di soia ed è diretta in Italia, a Ravenna. Autorizzata anche la partenza dal porto ucraino di Chornomorsk della nave “Arizona”, che è diretta nella località turca di Iskenderun con un carico di oltre 48mila tonnellate di grano. Le navi faranno tappa a Istanbul, dove verranno ispezionate dai delegati del centro di coordinamento e, se non saranno riscontrati problemi, potranno poi continuare il viaggio verso le loro destinazioni finali.

Ore 8.50 – Kiev, 42.340 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Circa 42.340 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 223 caccia, 192 elicotteri e 754 droni abbattuti. Lo riporta Ukrinform. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.811 carri armati russi, 960 sistemi di artiglieria, 4.070 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 15 navi e 182 missili da crociera.

Ore 7 – Guterres: “Stop ad attacchi suicidi a centrali nucleari”

Il segretario generale dell'Onu ha chiesto, in una conferenza stampa a Tokyo, di sospendere ogni operazione militare "suicida" alle centrali nucleari e in particolare intorno a quella di Zaporizhzhia, in Ucraina, in modo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) possa accedervi. "Qualsiasi attacco alle centrali nucleari è una cosa suicida", ha detto. "Spero che questi attacchi finiscano. Allo stesso tempo, spero che l'AIEA possa accedere alla centrale", la più grande d'Europa, teatro da venerdì scorso di bombardamenti i cui belligeranti russi e ucraini si sono reciprocamente accusati.

