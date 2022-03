Prende il via oggi a Istanbul una nuova tornata di colloqui tra Russia e Ucraina, il primo faccia a faccia in due settimane. Obiettivo è soprattutto il cessate il fuoco o almeno un accordo per il soccorso umanitario agli sfollati: “Non stiamo commerciando persone, terra o sovranità", ha detto in proposito il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Qualche dubbio sul buon esito è stato espresso da un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano secondo il quale Putin non sarebbe intenzionato a scendere a compromessi per mettere fine alla guerra.

A Istanbul c’è anche l'oligarca russo Roman Abramovich.

In queste ore il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, ha fatto sapere che i militari di Mosca hanno rapito una donna che fa parte del Consiglio comunale della città. Lo stesso primo cittadino era stato sequestrato a inizio mese e rilasciato dopo un paio di settimane. La consigliera sarebbe Iryna Shcherbak, capo del dipartimento dell'istruzione del Consiglio.

Indagini sulle presunte torture ai prigionieri di guerra sono le richieste che arrivano dalle Nazioni Unite: "Abbiamo visto video da entrambe le parti di prigionieri di guerra ucraini che sono stati presi da parte russa e prigionieri di guerra russi che sono stati presi da parte ucraina", ha sottolineato il capo della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina Matilda Bogner, aggiungendo che l’Onu è "in procinto di verificare tutto il materiale che è stato rilasciato”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha anticipato che coloro che fossero coinvolti nelle torture dovranno essere ritenuti responsabili delle loro azioni. E sull’ipotesi dell’uso di armi nucleari ha ribadito che Putin “non ha mai pensato o minacciato” di utilizzarle.

Mentre Joe Biden è tornato a definire il presidente russo “un dittatore” che, “deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”. Lo ha scritto su Twitter utilizzando il suo account personale e non quello ufficiale.

***

La giornata di ora in ora:

Ore 9.50 – Ucraina, riaperti 3 corridoi umanitari: c’è anche Mariupol

L'Ucraina ha annunciato la ripresa delle evacuazioni di civili attraverso tre corridoi umanitari, anche dalla città assediata di Mariupol, dopo un giorno di sospensione a causa dei timori di "provocazioni" russe. "Tre corridoi umanitari sono stati approvati per oggi", ha detto il vice primo ministro ucraino Iryna Verechtchuk in un video pubblicato su Telegram.

***

Ore 9.30 – Istanbul, via ai negoziati. Erdogan: “Colloqui producano risultati concreti”

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha dato il via ai negoziati, dicendo che sia il presidente ucraino Volodomyr Zelensky sia il presidente russo Vladimir Putin sono "amici preziosi" e che progressi nei negoziati aprirebbero la strada all'incontro tra i leader, che la Turchia potrebbe ospitare.

***

Ore 8.18 – Attacco missilistico a Nikopol

Questa mattina le truppe russe hanno lanciato un attacco missilistico vicino a Nikopol, nell'Est dell'Ucraina. Lo ha annunciato su Facebook il capo dell'amministrazione statale e regionale di Nikopol, Yevhen Yevtushenko. "Per il momento non ci sono notizie di vittime e non ci sono informazioni sulla reale minaccia per la città", ha aggiunto Yevtushenko.

***

Ore 7.44 – Zelensky, ucraini pagano con la vita le sanzioni “deboli”

"Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni ‘deboli’". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video definendo "passive" le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia. "Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni 'sospese', ossia se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà qualche risposta - ha aggiunto -, ci sono ora molti accenni e avvertimenti che le sanzioni saranno inasprite, come con un embargo sulle forniture di petrolio russo in Europa, se la Russia usa armi chimiche. Semplicemente non ci sono parole".

(Unioneonline)

(QUI tutti gli articoli sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

© Riproduzione riservata