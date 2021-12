"L'unica cosa che voglio è giustizia per mia figlia".

Così Juan Pablo Orellana, padre di Valentina Orellana-Peralta, la ragazza uccisa per errore il 23 dicembre scorso da una pallottola vagante sparata dalla polizia a Los Angeles. "Non avrò riposo finché tutti questi criminali non saranno in prigione, ciascuno di loro", ha affermato in spagnolo.

La 14enne cilena stava provando degli abiti in camerino quando è stata ferita a morte al grande magazzino Burlington di North Hollywood, dove era andata con sua madre. "Eravamo entrambe in un camerino, a comprare vestiti per Natale. Abbiamo sentito urla, ci siamo sedute e abbracciate, pregando, quando qualcosa ha colpito Valentina – ha raccontato la madre Soledad Peralta -. È morta tra le mie braccia. Non ho potuto fare nulla", ha singhiozzato.

I genitori di Valentina erano affiancati ieri dai loro avvocati, tra cui Ben Crump, specializzato in morti che coinvolgono agenti di polizia e che ha difeso in particolare le famiglie di George Floyd, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor. Il capo della polizia di Los Angeles, Michel Moore, si è scusato con la famiglia e si è impegnato a far luce "sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia".

LA RICOSTRUZIONE – Quel giorno la polizia di Los Angeles era intervenuta per un uomo che aveva aggredito diverse donne, ferendo una di loro con un pesante lucchetto per bicicletta. Al loro arrivo, i poliziotti hanno visto tra gli scaffali del negozio una donna insanguinata a pochi metri dal sospettato. A quel punto uno degli agenti ha aperto il fuoco sull'uomo per tre volte con un fucile, ferendolo mortalmente.

Valentina e sua madre erano in un camerino dall'altra parte di un muro, proprio dietro il sospettato, ed è in quel momento che la giovane è stata colpita da un proiettile, rimbalzato sul pavimento e che ha attraversato il muro della cabina.

