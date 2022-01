Macabra scoperta a Ferrières-en-Brie, periferia di Parigi.

All’interno di una valigia è stato ritrovato il cadavere di un bambino di 10 anni, di cui non si avevano tracce da circa 24 ore.

A rinvenire il corpo, a un centinaio di metri dalla casa della famiglia del piccolo, è stato un cane dell’unità cinofila dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ucciso con diverse coltellate e la polizia starebbe cercando ora la madre, una donna di 33 anni, che era scomparsa insieme a lui.

Proprio sulla donna si concentrano i sospetti degli inquirenti. Stando alle ipotesi, la 33enne avrebbe ucciso il figlio in casa, per poi infilare il corpo in una valigia abbandonandolo a poco distanza dall'abitazione, dove gli investigatori hanno trovato tracce di sangue.

A segnalare la scomparsa di madre e figlio era stato il marito, nella giornata di giovedì sera.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata