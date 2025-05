L'aggressore del turista italiano torturato a New York lo ha tenuto a testa in giù dalla cima di una scala e ha minacciato di uccidere le sua famiglia. Lo hanno detto i procuratori, secondo quanto riferito dal Daily News, in merito a John Woeltz, per il quale il giudice ha disposto il carcere senza cauzione.

Woeltz ha sottoposto il turista italiano a percosse usando fili elettrici per dargli la scossa, usando un'arma da fuoco per colpirlo alla testa e appendendolo dall'ultimo piano delle scale, hanno spiegato in tribunale confermando che le torture sono state effettuare per costringere il ventottenne italiano a consegnare le password del suo account in Bitcoin.

