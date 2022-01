Una turista di nazionalità francese è stata accoltellata a morte al mercato, nella città marocchina di Tiznit. Poco dopo, lo stesso aggressore si è spostato ad Agadir e ha colpito altri due turisti che prendevano un caffè al tavolino di un bar.

La polizia ha bloccato un 31enne affetto da turbe psichiche. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso nel corso delle azioni e nella notte è stato arrestato. Al momento viene esclusa la pista terroristica, è più probabile che l’uomo abbia agito a scopo di rapina.

La prima vittima, 79 anni, stava facendo la spesa. Per lei tutti i soccorsi sono stati inutili.

Gli altri due sono stati curati da ferite lievi.

Il Marocco non riceve nuovi turisti dal 29 novembre, quando ha chiuso le frontiere come misura di prevenzione contro la variante Omicron del Covid-19. Non tutti i turisti che si sono trovati in quel momento nel Paese sono però rientrati al loro domicilio.

(Unioneonline/s.s.)

