Il “Sultano” Recep Tayyip Erdogan confermato presidente in Turchia.

Il Capo di Stato uscente ha vinto le elezioni presidenziali con il 52,1% delle preferenze al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, che ha ottenuto il 47,9% dei consensi. Lo dicono i dati della tv di Stato turca Trt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98% delle schede scrutinate.

Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza in Turchia.

Erdogan ha parlato ai suoi supporters in cima a un autobus, ringraziandoli: «Ogni singolo membro della nazione ancora una volta ci ha trasmesso la responsabilità di governare la Turchia per i prossimi cinque anni. A Dio piacendo, meriteremo la vostra fiducia».

L’affluenza ha superato l’85%, al primo turno era oltre il 90%.

Erdogan ha regalato banconote da 200 lire turche (poco meno di 10 euro) e giocattoli a dei bambini incontrati presso il seggio dove si è recato a votare questa mattina a Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. Anche in occasione del primo turno delle presidenziali, il 14 maggio, Erdogan aveva regalato denaro a dei bambini quando si era recato a votare.

Il candidato di opposizione dopo aver votato ad Ankara ha lanciato un accorato appello: «Invito tutti i cittadini ad andare alle urne per liberarci da un regime autoritario e per l'arrivo della libertà e della democrazia».

Erdogan è presidente turco dal 2014. Sino ad allora, a partire dal 2003, era stato primo ministro del Paese.

(Unioneonline/L)

