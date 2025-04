Il direttore della National Security Agency (Nsa) degli Stati Uniti, Timothy Haugh, è stato licenziato ieri da Donald Trump. Silurata anche la numero due dell’Nsa, Wendy Noble. E con loro altri quattro funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale.

La decisione, che ha fatto infuriare i parlamentari democratici, arriva come riportano i media americani su richiesta dell’attivista e cospirazionista di estrema destra Laura Loomer, che era balzata all’attenzione generale per essere l’autrice della fake news riportata da Trump in un comizio secondo cui gli immigrati haitiani si ciberebbero di cani e gatti.

Secondo un anonimo membro dell’amministrazione e come riportato dai media americani, Loomer, 31 anni, avrebbe compilato una lista delle persone ritenute «non fedeli» al presidente presentandosi ieri alla Casa Bianca con un faldone pieno di «prove» da mostrare a Trump. Durante l’incontro avrebbe criticato aspramente diversi funzionari, compresi i sei poi licenziati, davanti a Trump, al vicepresidente JD Vance e al consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, colui che aveva inserito per errore il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg nella chat di Signal con i piani per l’attacco agli Houthi e che è ancora al suo posto.

Haugh e Noble «hanno dimostrato slealtà nei confronti del presidente Trump. Ecco perché sono stati licenziati», ha scritto Loomer su X. Che in un comunicato ha anche precisato: «È stato un onore incontrare il presidente e mosytrargli i dati raccolti».

