Donald Trump ha firmato nello studio ovale un ordine esecutivo per ritirare gli Usa dal consiglio Onu per i diritti umani e bloccare i fondi all'Unrwa.

Con l'ordine esecutivo Trump ritira il suo Paese da una serie di organismi delle Nazioni Unite, tra cui il Consiglio per i diritti umani (Unhrc) e la principale agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa), disponendo una revisione ampia dei finanziamenti statunitensi per l'Onu. Ordinato anche l'esame del coinvolgimento Usa nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Il presidente Usa ha inoltre detto che i palestinesi «adorerebbero» lasciare la loro patria assediata a Gaza e vivere altrove se ne avessero la possibilità. «Penso che ne sarebbero entusiasti», ha affermato. Sposando così la linea di Benjamin Netanyahu, che vuole evacuare Gaza e ha affermato che il territorio della Striscia «non sarà abitabile per 10-15 anni». Finché Gaza non sarà ricostruita, Egitto e Giorgania dovrebbero ospitare i palestinesi, ha insistito Trump. Questa sera l’incontro tra il presidente israeliano e quello statunitense.

Il tycoon ha firmato anche un ordine esecutivo per reimporre la «massima pressione» sull’Iran e ha allo stesso tempo lanciato un avvertimento agli ayatollah. «Ho lasciato degli ordini, se l’Iran mi uccide sarà annientato».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata