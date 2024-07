Donald Trump è comparso per la seconda serata consecutiva alla convention repubblicana di Milwaukee, accolto come ieri da una standing ovation del pubblico, andato letteralmente in delirio. Il tycoon, sempre con l'orecchio destro ferito bendato dopo l’attentato, è salito sul palco e ha alzato il pollice salutando la folla.

Super ovazione anche per J.D. Vance, il 39enne senatore junior dell'Ohio che è comparso per la prima volta sul maxi schermo della convention insieme a Trump dopo l'investitura come suo vice. Sul maxi schermo del Fiser Forum è stato poi proiettato un video con le cadute e gli inciampi di Joe Biden, insieme ai suoi "fallimenti" sull'"invasione" dei migranti illegali e sulla sicurezza ai confini, tema della seconda giornata della kermesse.

Trump parlerà domani per accettare la nomination sotto una pioggia di palloncini tricolori, quando arriveranno anche Melania e Ivanka, assenti nel box di famiglia del Fiser, dove c'erano invece i due figli Eric e Donald Jr, Tiffany e il marito.

Nel frattempo, dopo il flop di Butler, il Secret Service ha intensificato le misure di sicurezza attorno al tycoon dopo aver ricevuto informazioni, come riferisce Cnn, su un presunto complotto iraniano per assassinarlo: sabato è previsto il primo comizio in Michigan dopo l'attentato in Pennsylvania.

