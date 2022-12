Il suo corpo è stato trovato su un marciapiede del Bronx. Frank Vallelonga Jr., famoso attore di Green Book, figlio dell'ex buttafuori di Copacabana Frank Vallelonga Sr., noto come Tony Lip, è morto all'età di 60 anni.

Lunedì scorso, poco prima delle 4 del mattino, il dipartimento di polizia di New York ha ricevuto «una chiamata riguardante un uomo privo di sensi di fronte al 1243 di Oak Point Avenue, entro i confini del 41 Precinct». Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di traumi e il defunto sarebbe stato identificato soltanto 3 giorni dopo.

Le cause del decesso non sono ancora note ma nel frattempo è stato arrestato un uomo, accusato di occultamento di cadavere, che sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza nel momento in cui scaricava da un’automobile il corpo senza vita dell'attore.

«Era morto, ha avuto un’overdose», la giustificazione dell’uomo. Ma ora si attendono le cause ufficiali della morte dal medico legale.

Vallelonga è noto per il suo ruolo in Green Book (2018), film che racconta la storia del padre, ex buttafuori di Copacabana assunto per proteggere Don Shirley, un pianista nero. Nella filmografia dell’uomo anche diversi ruoli nel grande e piccolo schermo: “The Birthday Cake”, “Vendetta di famiglia” e “A Brilliant Disguise”.

(Unioneonline/v.f.)

