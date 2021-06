E’ stato trovato il terzo diamante più grande al mondo, una pietra da 1.098 carati.

Lo ha fatto sapere Debswana, compagnia di diamanti del Botswana.

Il diamante, trovato lo scorso primo giugno, è stato mostrato al presidente Mokgweetsi Masisi nella capitale Gaborone.

"La rara e straordinaria pietra significa molto nell'ambito dei diamanti e in Botswana", ha detto Lynette Armstrong, amministratrice delegata di Debswana. "Porta speranza alla nazione in difficoltà", ha aggiunto.

La pietra è anche la più grossa mai trovata nella storia della compagnia, che è una joint venture tra il governo e il colorsso De Beers.

Il diamante più grande del mondo è invece il Cullinan, di 3.106 carati, scoperto in Sudafrica nel 1905. In seconda posizione il Lesedi La Rona, di 1.109 carati, della dimensione di una palla da tennis, è stato trovato nel 2015 a Karowe, nel nord-est del Botswana, Paese leader in Africa nella produzione di queste pietre preziose.

