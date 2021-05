Un consistente carico di droga è stato ritrovato su una spiaggia in Francia. Circa 70 chili di cocaina sono stati recuperati a Saint-Germain-sur-Ay, nel dipartimento della Manica, in Normandia.

Dall'ufficio del procuratore di Coutances arriva solo la conferma dell’esatta quantità: 68 chili, ma non sono state fornite ulteriori indicazioni. Secondo la procura di Rennes, incaricata delle indagini, dal novembre 2019 sulla costa atlantica sono stati trovati pani di cocaina provenienti dalla Colombia per un totale stimato in 1.600 kg.

