L'esercito russo ha lanciato ieri sera, dopo l'inizio della tregua di Pasqua annunciata dal presidente Vladimir Putin, un attacco con droni nella regione di Kherson (sud) uccidendo un uomo di 58 anni: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina.

«Si è saputo della morte di un uomo nato nel 1967, colpito ieri da un attacco nemico congiunto a Stanislav - ha affermato Prokudin -. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici».

L'attacco è avvenuto intorno alle 19:00 ora locale (le 18:00 in Italia), ovvero un'ora dopo l'inizio della tregua.

«Le unità russe hanno effettuato 59 bombardamenti e 5 attacchi d'assalto in varie direzioni della linea del fronte», sottolinea anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denunciando così che le violazioni della tregua annunciata da Putin sono diverse. Da questa mattina, aggiunge, «possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare un'impressione generale di cessate il fuoco, ma in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di avanzare e infliggere perdite all'Ucraina».

