Vladimir Putin annuncia una tregua di Pasqua in Ucraina.

Il presidente russo ha dichiarato che le forze militari di Mosca cesseranno tutte le operazioni dalle 17 di oggi pomeriggio (ora italiana) fino a lunedì.

«Sulla base di considerazioni umanitarie, oggi, dalle 18:00 a mezzanotte, da domenica a lunedì, la parte russa dichiara una tregua pasquale. Ordino che tutte le azioni militari siano interrotte per questo periodo», è il messaggio di Putin. «Allo stesso tempo, le nostre truppe devono essere pronte a respingere possibili violazioni della tregua e provocazioni da parte del nemico, qualsiasi sua azione aggressiva», aggiunge.

Per il momento Kiev non ha ancora risposto.

Non è la prima volta che in Ucraina viene proposta una tregua pasquale, era già successo nel 2022, pochi mesi dopo che la Russia aveva lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina. L’aveva dichiarata il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres per «aprire una serie di corridoi umanitari» e creare le condizioni «per un'uscita senza problemi di tutti i civili che desideravano lasciare le zone di scontro». In quel caso non si era concretizzata.

