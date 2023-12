A Los Angeles le forze dell’ordine stanno dando la caccia a quello che è già stato ribattezzato il “serial killer dei senzatetto”.

Sono tre i clochard uccisi in pochi giorni nella grande metropoli californiana e la polizia e il sindaco Karen Bass hanno annunciato che sono in corso ricerche serrate per arrestare la persona ritenuta responsabile dell'uccisione delle tre vittime, mietute in una sola settimana, dopo essere state tutte sorprese nel sonno per le strade della città.

Le autorità, inoltre, hanno lanciato un appello ai senzatetto, invitandoli ad abbandonare le strade e a cercare riparo nelle strutture disponibili e soprattutto a non dormire da soli all'aperto fino a che il killer non sarà stato assicurato alla giustizia.

(Unioneonline/l.f.)

