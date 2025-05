Sette turisti stranieri, tra cui una donna italiana, sono morti ieri in un incidente stradale tra un pick-up e un furgone passeggeri nello Stato Usa dell’Idaho, lungo la US Highway 20, nella contea di Fremont, a circa 24 km dal Parco Nazionale di Yellowstone.

Da quanto si apprende, nell'incidente sono rimasti coinvolti turisti italiani e cinesi. Dopo l’impatto – hanno riferito le autorità locali – entrambi i veicoli hanno preso fuoco. Il consolato italiano a San Francisco sta seguendo la vicenda.

Sei delle vittime erano a bordo del furgone, un Mercedes, che trasportava 14 persone. Anche l'autista del pick-up, un Dodge Ram, è morto. L'incidente è avvenuto sulla U.S. Highway 20 vicino a Henry's Lake, una meta popolare per escursioni a piedi, in bicicletta e pesca nell'Idaho orientale, a circa 24 km da Yellowstone. La causa della tragedia è in fase di accertamento. Secondo l'agenzia cinese Xinhua, citata dai media Usa, ci sarebbero cinque cinesi morti e otto feriti.

