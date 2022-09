Si aggrava il bilancio del terribile incidente avvenuto il 4 settembre scorso sulle montagne svizzere del Canton Ticino: dopo Karim Larbi Damir, 14enne residente a Bisuschio, nel Varesotto, è morto anche Cristian Maccarone, suo coetaneo, che era ricoverato a Lugano. In ospedale era arrivato in condizioni disperate dopo essere precipitato da 100 metri. Karim sarebbe scivolato durante il percorso su un sentiero, travolgendo Cristian. Un altro ragazzo, un 15enne di Mendrisio, ha tentato di aiutarli e anche lui è caduto, ora è in condizioni gravi.

Per ricostruire quanto accaduto gli inquirenti hanno già ascoltato tutti i partecipanti alla gita, c’è da capire infatti come mai, in soccorso dei primi due giovanissimi, sia intervenuto un altro ragazzo e non gli accompagnatori del gruppo, va accertato se fossero presenti al momento della tragedia.

