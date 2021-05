E’ rientrata con un volo sanitario la coppia di Campi Bisenzio (Firenze) rimasta bloccata una settimana in piena emergenza Covid in India, dove era andata a prendere una bimba di 2 anni adottata nel paese asiatico.

A quanto si apprende risulta positivo al coronavirus anche il marito della coppia, Enzo Galli: entrambi i coniugi sono ricoverati all'ospedale fiorentino di Careggi. "Siamo arrivati questa notte finalmente in Italia ed è stato il momento più bello della nostra vita - dice Simonetta Galli -. Ci troviamo a Careggi, io a malattie infettive con l'ossigeno" e "mio marito Enzo in terapia subintensiva, sta molto male anche lui. Siamo felici perché la bimba è al Meyer, dove farà la sua quarantena e sta bene".

"Purtroppo abbiamo avuto dei blocchi respiratori e non è facile ancora - ha aggiunto Galli -. Anche se la situazione rimane abbastanza grave e impegnativa i medici ci hanno detto che siamo arrivati in tempo a casa per cui adesso c'è solo da lottare. I nostri ospedali italiani sono per noi veramente una carezza e siamo sotto le cure più attente. Grazie di tutto".

IL VIAGGIO – Ad attenderli ieri parenti e amici: Simonetta Filippi ha viaggiato in una area del velivolo in bio-contenimento, mentre il marito e la bambina in una zona separata, in sicurezza sanitaria. L'aereo proveniva da New Delhi dove era decollato verso le 13 ora italiana.

In tanti hanno raccolto i soldi necessari per affrontare le spese del volo sanitario costato 137mila euro. In pochi giorni, raccontano gli amici, si è messa in moto una vera gara di solidarietà con oltre 100 donazioni.

