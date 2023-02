Indagini in corso in Egitto su un clamoroso stratagemma confezionato per ingannare i turisti.

Nel governatorato di Beni Suef, a circa 120 km a sud della capitale Il Cairo, è stato infatti scoperto un tunnel che a prima vista sembrerebbe ospitare una tomba risalente all’antica epoca egizia, in apparenza molto ben conservata.

Peccato che sarcofagi, statue e manufatti (alcuni placcati d’oro), così come i geroglifici dipinti sulle pareti, non sarebbero originali, bensì contraffatti e realizzati in epoca recente.

Secondo il Consiglio Supremo delle Antichità, presieduto da Mustafa Waziri, la falsa tomba avrebbe addirittura meno di un anno e con tutta probabilità è stata creata da truffatori senza scrupoli con l’intento di frodare sprovveduti visitatori, facendo pagare loro un biglietto per ammirare banali imitazioni.

L’intera zona è stata quindi posta sotto sequestro, mentre le statue sono state distrutte dalle autorità, che stanno ora cercando di risalire ai responsabili della messinscena.

