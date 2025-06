Nuova notte di missili tra Iran e Israele, con Teheran che annuncia di avere utilizzato anche quelli ipersonici e le Idf che assicurano di aver colpito siti per il programma nucleare di Teheran.

E Khamenei risponde all’ultimatum di Trump: «La battaglia ha inizio, non mostreremo alcuna pietà», scrive in un post su X.

Ieri il presidente Usa ha lanciato un ultimatum a Teheran, chiedendo una «resa incondizionata» e minacciando la Guida Suprema: «Sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo eliminiamo». Trump sta seriamente considerando di entrare in guerra e lanciare un attacco contro l’Iran, secondo i media statunitensi, che citano alcune fonti che hanno parlato dopo la riunione di sicurezza di ieri alla Casa Bianca. Ma non tutti i repubblicani sarebbero d’accordo.

Anche il Guardian dà conto di un altro post di Khamenei su X, spiegando che, citando un versetto del Corano, ha scritto: «Aiuto da Allah e conquista imminente La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista per volontà di Dio».

Teheran sta preparando missili ed altre apparecchiature militari per attaccare le basi americane in Medio Oriente qualora gli Stati Uniti si unissero alla guerra di Israele. L'Iran potrebbe anche piazzare mine nello Stretto di Hormuz per bloccare le navi da guerra americane nel Golfo Persico.

Nella notte l’Idf ha colpito siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare e di armi dell’Iran, mentre Teheran ha nuovamente colpito Tel Aviv e Gerusalemme, usando anche missili ipersonici che hanno aggirato il sistema difensivo Iron Dome.

Al termine del G7 ha parlato anche Giorgia Meloni: «L'obiettivo è arrivare a negoziati che consentano all'Iran di non diventare una potenza nucleare. Si va verso l'escalation ma uno scenario diverso è ancora possibile», ha detto la premier, bocciando l’ipotesi di una mediazione di Vladimir Putin.

LA DIRETTA

I Pasdaran dichiarano il 'dominio' sullo spazio aereo di Israele

Le Guardie della rivoluzione iraniana hanno dichiarato di avere raggiunto "il dominio totale sui cieli dei territori occupati (Israele, n.d.r.), rendendo le difese israeliane impotenti di fronte agli ultimi attacchi missilistici dell'Iran". Lo riferisce Tasnim, agenzia vicina ai pasdaran, secondo cui "una nuova tornata di attacchi missilistici da parte dell'Iran ha preso di mira posizioni nei territori occupati mercoledì mattina, segnando l'undicesima ondata della risposta di Teheran all'aggressione israeliana".

Wsj: «Trump non ha ancora deciso se attaccare l'Iran»

Il presidente Donald Trump non ha ancora deciso se gli Stati Uniti si uniranno a Israele per attaccare i programmi nucleari e militari iraniani, stando alle dichiarazioni di alcuni funzionari della Casa Bianca al Wall Street Journal. Le fonti affermano che l'attacco è stata una delle diverse opzioni discusse durante una riunione tra Trump e il suo team di sicurezza nazionale. Il report afferma che il presidente Trump spera ancora che la minaccia di un'azione militare statunitense porti l'Iran ad accettare le richieste degli Stati Uniti nei colloqui sul nucleare.

