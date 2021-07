Ondata di contagi Covid in Giappone, e il governo decide di estendere fino al 31 agosto lo stato di emergenza attualmente in vigore a Tokyo.

Lo ha annunciato il premier Yoshihide Suga al termine dell'incontro con la commissione degli esperti medici. Oltre alla capitale il provvedimento sarà adottato nelle tre prefetture adiacenti - Chiba, Kanagawa e Saitama - così come nella metropoli di Osaka, alle prese con un'impennata dei contagi.

Nelle ultime 24 ore Tokyo ha segnalato 3.300 positività da Covid, e nel resto dell'arcipelago è stata superata la soglia per la prima volta dei 10.000 contagi giornalieri. Il numero dei pazienti in terapia intensiva nella capitale risulta in leggero aumento, a 88, e raggiunge quota 626 a livello nazionale.

Una situazione peggiorata con l’inizio dei Giochi olimpici, anche se l'esecutivo ha fin qui escluso un collegamento diretto con l'organizzazione delle Olimpiadi, esortando tuttavia i residenti a ridurre le uscite non essenziali e a guardare i Giochi dalla tv di casa. Il comitato organizzatore ha riferito che oggi 27 persone collegate allo svolgimento dei Giochi sono risultate positive, con il totale che sale a 220.

