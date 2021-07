Balzo senza precedenti dei contagi di Covid in Giappone. I casi giornalieri di coronavirus nel Paese hanno infatti superato nelle ultime 24 ore la soglia dei 10mila, cosa mai successa dall’inizio della pandemia.

Secondo i media locali, solo nella capitale Tokyo, che sta ospitando le Olimpiadi, i nuovi casi di contagio hanno raggiunto la soglia record di 3.865. Anche per la capitale la diffusione del virus si sta allargando in maniera “senza precedenti” da inizio emergenza.

Allerta e preoccupazione anche nelle tre prefetture adiacenti a quella di Tokyo, ovvero Chiba, Kanagawa e Saitama, dove le autorità sono pronte ad attuare ulteriori misure restrittive.

Attualmente in Giappone vige lo stato d’emergenza, ma il lockdown non è “imposto”, bensì lasciato al “buonsenso” e alla cooperazione della popolazione. Ma non è escluso che il governo possa rivedere i piani, alla luce dell’impennata di contagi.

