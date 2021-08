Dieci persone sono state ferite oggi a coltellate su un treno di pendolari nei pressi della stazione Seijogakuen, a Tokyo, in Giappone, da un uomo che poco dopo è stato arrestato. Nove sono state trasportate e ricoverate in ospedale; di queste due sono in gravi condizioni.

L’aggressore avrebbe circa vent’anni; ancora non si conoscono le motivazioni alla base della violenza.

L'episodio è avvenuto nell'area di Setagaya, nella zona ovest della capitale giapponese, a diversi chilometri dai siti delle competizioni olimpiche.

Alcuni testimoni hanno dichiarato che, dopo l'attacco, il giovane è entrato in un minimarket dicendo di essere stanco di fuggire.

Il proprietario ha quindi chiamato la polizia, che lo ha arrestato.

(Unioneonline/F)

