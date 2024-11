Che Natale è senza gli iconici spot della Coca-Cola? Eppure quest’anno serpeggia la delusione per gli appassionati e i nostalgici: l’azienda ha deciso di creare le pubblicità con l'intelligenza artificiale generativa.

Sono tre gli spot prodotti con la collaborazione di tre studi di Ia (Secret Level, Silverside AI e Wild Card) che omaggiano la celebre campagna "Holidays Are Coming" dell'azienda del 1995.

Gli elementi apparentemente ci sono tutti: i camion della Coca-Cola rosso ciliegia che attraversano di notte città su strade silenziose e innevate, gli scoiattoli e i conigli che si affacciano a sbirciarli, gli orsi polari con sciarpa e maglioncino natalizio e il ragazzo a cui Babbo Natale porge una bottiglia di coca cola ghiacciata.

Il tutto però con la scritta in sovrimpressione: «Creato da Real Magic AI». Spot che non hanno convinto gli utenti, poco propensi a perdonare quei movimenti innaturali. E che sui social hanno riversato un’ondata di critiche. «La Coca-Cola ha rovinato il Natale, roba del genere rovina solo lo spirito natalizio», scrive uno di loro. Altri li definiscono addirittura «terrificanti», «mettono a disagio».

«La Coca-Cola Company ha celebrato una lunga storia di magia delle feste in contenuti, film, eventi per decenni in tutto il mondo», ha affermato un portavoce al New York Times. «Quest'anno abbiamo creato gli spot attraverso una collaborazione tra narratori umani e il potere dell'intelligenza artificiale generativa».

«Manteniamo le radici nella nostra tradizione e in ciò che la Coca-Cola rappresenta come marchio, ma poi colleghiamo i puntini con il futuro e la tecnologia – si è difeso Pratik Thakar, vicepresidente della Coca-Cola e responsabile globale dell'AI generativa dell'azienda, in un’intervista ad Ad Age - E questo è stato in un certo senso un punto di partenza».

(Unioneonline/D)

