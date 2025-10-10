Un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha scosso il sud delle Filippine. Secondo l’ufficio sismologico nazionale, l’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. Le autorità hanno segnalato la possibilità di danni e scosse di assestamento, mentre è stato diramato un allarme tsunami lungo le coste interessate.

«Si prevede uno tsunami distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita» sulla costa orientale dell'arcipelago, ha riferito l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia. «Si consiglia vivamente ai residenti delle zone costiere di queste aree di evacuare immediatamente verso terreni più elevati o di spostarsi più all'interno», ha aggiunto.

Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni. Il terremoto ha colpito solo 11 giorni dopo che un sisma di magnitudo 6,9 ha ucciso 74 persone e distrutto o danneggiato circa 72 mila case nell'isola centrale di Cebu.

