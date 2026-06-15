Il premier laburista britannico Keir Starmer ha annunciato una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza.

Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp.

Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre, per consentire l'entrata in vigore del divieto nella primavera del prossimo anno.

(Unioneonline)

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