«Spero in un cessate il fuoco a Gaza entro l’inizio del Ramadan». Lo ha ribadito il presidente Usa Joe Biden, annunciando che gli Stati Uniti «parteciperanno a una grande operazione di aiuti» nell'enclave palestinese della Striscia «che inizierà nei prossimi giorni».

Intanto, l'Europa chiede «un'indagine indipendente» sulla strage di civili avvenuta durante la distribuzione di aiuti da parte dei convogli umanitari, che secondo Hamas ha causato 115 morti e 760 feriti, e su cui ci sono due versioni contrastanti: per i palestinesi le forze armate istraeliane avrebbero aperto il fuoco sulla folla, per Tel Aviv i soldati avrebbero sparato solo in aria, per allontanare la stessa folla dai camion con gli aiuti, innescando un «incidente», con decine di persone travolte e calpestate nella calca.

Intanto non si fermano i raid dello Stato ebraico: il movimento islamista riferisce che ieri che 7 ostaggi sono morti in un bombardamento israeliano nella Striscia, mentre nella notte tra venerdì e sabato un altro raid a Gaza avrebbe causato 17 vittime.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata