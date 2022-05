Con un giubbotto antiproiettile addosso e imbracciando un fucile AR-15 è entrato in un supermercato e ha aperto il fuoco, compiendo una strage mentre effettuava una diretta su Twitch. 10 i morti, 3 i feriti.

La tragedia è andata in scena a Buffalo, al Tops Friendly Market su Jefferson Avenue, in un momento in cui i clienti erano tantissimi. Il responsabile è stato già arrestato: è un 18enne, Payton Gendron, che in tribunale si è dichiarato colpevole definendosi un suprematista e antisemita, preoccupato dal fatto che “i bianchi” vengano ormai sostituiti dalle minoranze. E probabilmente la scelta del luogo in cui mettere in atto la sua follia non è stata casuale, visto che si trova in un'area a maggioranza afroamericana.

Nel marzo del 2021, poco più di un anno fa, si era registrata l'ultima strage in un supermercato, quella di Boulder, in Colorado, dove hanno perso la vita dieci persone.

Ora il giovane resterà dietro le sbarre fino al processo dopo che il giudice non ha previsto per lui alcuna cauzione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata