Spazio e internet via satellite sempre più nelle mani di Elon Musk.

L’imprenditore sudafricano, con il suo progetto Starlink – che sfida la fibra ottica “classica” garantendo una connessione alla rete con una flotta di satelliti in orbita attorno alla Terra –preoccupa sempre più i leader militari e politici nel mondo. L'allarme - riporta il New York Times - è dovuto alla mancanza di regole nel settore, ma anche alla personalità eccentrica di Musk, un «genio innovatore che da solo può decidere se interrompere l'accesso a internet via Starlink per un cliente o un Paese».

La tecnologia di Musk è spesso l’unica in grado di garantire l’accesso alla rete anche nelle zone di guerra. In Ucraina il servizio è ormai diventato crucile tanto che il leader delle forze di Kiev Valeriy Zaluzhnyi ha chiesto al generale dello stato maggiore americano Mark Milley informazioni su Starlink e una valutazione su Musk. La dipendenza dai satelliti Starlink starebbe mettendo in crisi i funzionari ucraini che stanno cercando valide alternative.

Ma attualmente non esistono sul mercato altri operatori capaci di offrire lo stesso servizio. Ma i timori non si fermerebbero a Kiev: almeno nove Paesi in Europa e in Medio oriente hanno sollevato il tema Starlink con i funzionari americani negli ultimi 18 mesi, lamentando il monopolio del patron di Twitter in campo tecnologico e spaziale.

