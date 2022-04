Terrore nella metropolitana di New York in piena ora di punta: intorno alle 8.30 del mattino (pomeriggio in Italia) un uomo ha aperto il fuoco alla stazione di Sunset Park a Brooklyn. Il bilancio è di almeno tredici feriti, di cui almeno 5 colpiti dai proiettili. Nella stessa stazione della metropolitana, riferiscono i media locali, sono stati rivenuti anche diversi "dispositivi non esplosi", non è chiaro se ordigni artigianali o semplici fumogeni.

Una delle prime immagini comparse su Twitter dopo la sparatoria

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta in forze la polizia e anche le squadre anti-terrorismo. Le autorità hanno subito messo in lockdown la zona e interrotto la circolazione dei treni.

Da quanto si apprende, il sospetto che ha aperto il fuoco nella subway – sembra un uomo di colore alto circa 165 cm – indossava una tuta da operaio arancione simile a quella indossata dai manutentori della metropolitana e una maschera anti-gas e dopo gli spari è fuggito. Ora è ricercato. Alcuni media locali hanno segnalato anche spari anche in un’altra stazione.

La Casa Bianca ha subito preso contatto con il sindaco di New York Eric Adams per seguire l’evolversi dell’emergenza. Proprio ieri il presidente Joe Biden ha annunciato l’intenzione di dare una stretta sulle armi “facili” per arginare la violenza in aumento negli Stati Uniti.

Polizia e vigili del fuoco chiudono la zona della sparatoria (Ansa-Epa)

- IN AGGIORNAMENTO –

