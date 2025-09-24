Una persona è rimasta uccisa, oltre all'attentatore, e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti a Dallas. Lo riferisce la polizia locale.

La struttura era già stata interessata ad agosto da un allarme bomba, come dichiarato dalla portavoce del dipartimento per la sicurezza interna americana, Tricia McLaughlin, a Fox News.

Secondo quanto trapela, l’attentatore – descritto come un uomo bianco – si sarebbe appostato su un tetto di un edificio adiacente e da lì avrebbe aperto il fuoco. Poi, quando si sono avvicinati gli agenti, avrebbe rivolto l’arma contro di sé sparandosi un colpo alla testa.

Sul posto vasta mobilitazione di polizia e mezzi di mergenza.

