La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha annunciato che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco questa mattina nei pressi della Linea Blu, che separa il Libano da Israele e dalle alture del Golan, ferendo leggermente un peacekeeper, nel corso di due distinti incidenti avvenuti nel sud del Libano.

A riportalo è The Times of Israel. Secondo la forza di pace Onu, il fuoco delle truppe dell'Idf posizionate a sud della Linea Blu ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. L'esplosione e gli spari hanno causato una lieve commozione cerebrale a un peacekeeper.

(Unioneonline)

