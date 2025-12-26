Linea Blu, l’esercito israeliano ferisce un peacekeeper OnuLa pattuglia stava ispezionando un checkpoint quando è stata colpita
La forza di pace delle Nazioni Unite Unifil ha annunciato che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco questa mattina nei pressi della Linea Blu, che separa il Libano da Israele e dalle alture del Golan, ferendo leggermente un peacekeeper, nel corso di due distinti incidenti avvenuti nel sud del Libano.
A riportalo è The Times of Israel. Secondo la forza di pace Onu, il fuoco delle truppe dell'Idf posizionate a sud della Linea Blu ha colpito una pattuglia Unifl che stava ispezionando un posto di blocco nel villaggio di Bastarra. L'esplosione e gli spari hanno causato una lieve commozione cerebrale a un peacekeeper.
(Unioneonline)