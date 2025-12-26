«Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende».

Lo ha detto Papa Leone nell'Angelus di Santo Stefano protomartire: quello di S. Stefano «è il volto di chi non se ne va indifferente dalla storia, ma la affronta con amore».

«Il Mistero del Natale - prosegue il Papa - ci porta questa gioia: una gioia motivata dalla tenacia di chi già vive la fraternità, di chi già riconosce attorno a sé, anche nei propri avversari, la dignità indelebile di figlie e figli di Dio. Per questo Stefano morì perdonando, come Gesù: per una forza più vera di quella delle armi».

«È una forza gratuita - sottolinea -, già presente nel cuore di tutti, che si riattiva e si comunica in modo irresistibile quando qualcuno incomincia a guardare diversamente il suo prossimo, a offrirgli attenzione e riconoscimento. Sì, questo è rinascere, questo è venire nuovamente alla luce, questo è il nostro Natale!». Così il cristiano può opporre «la cura alla prepotenza, la fede alla sfiducia».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata