Ci sono anche 8 bambini tra le persone ferite durante la sparatoria a Kansas City (Usa) in occasione della parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl. Ma il bilancio sale a 29 se si prende in considerazione anche chi è rimasto ferito in altri modi. Il Children's Mercy Hospital ha curato 12 pazienti e undici erano bimbi tra i 6 e i 15 anni. Una sola vittima, identificata dall’emittente radiofonica locale Kkfi come uno dei suoi dk: Lisa Lopez.

America sotto choc, con il presidente Joe Biden che ha nuovamente esortato il Congresso ad agire contro la violenza delle armi da fuoco: «Insieme a Jill – ha spiegato in un comunicato stampa diffuso dalla Casa Bianca – prego per le persone uccise e ferite, affinché il nostro Paese trovi la determinazione per porre fine a questa insensata epidemia di violenza delle armi che ci sta dilaniando».

Quanto successo dovrebbe «scioccarci e spingerci ad agire», ha aggiunto il presidente. Poi l’esortazione « a far sentire la propria voce al Congresso in modo da poter finalmente agire per vietare le armi d'assalto, limitare i caricatori ad alta capacità, rafforzare i controlli sui precedenti penali e tenere le armi fuori dalle mani di coloro che non hanno alcun diritto di possederle o maneggiarle».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata