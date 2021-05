Sanguinosa sparatoria in una favela di Jacareizinho, nella zona nord di Rio de Janeiro, Brasile.

Qui, secondo quanto riportato dai media locali, si è innescato un durissimo scontro a fuoco tra gli agenti di polizia e un gruppo di trafficanti di droga e il bilancio comunicato dalle autorità è pesantissimo: si parla di almeno 25 morti, con residenti e passanti costretti a fuggire terrorizzati per evitare di restare coinvolti, mentre i negozianti del quartiere hanno abbassato le serrande dei negozi, chiudendosi dentro. Spari e feriti anche in una stazione ferroviaria, che la polizia aveva occupato per impedire ai sospetti di fuggire.

Alla fine del conflitto a terra sarebbero rimasti i corpi senza vita di 24 narcos e anche quello di un poliziotto.

All’operazione anti-droga all’interno nella baraccopoli hanno partecipato circa 200 agenti, supportati da veicoli blindati e da due elicotteri.

Il blitz era stato autorizzato nell'ambito di un’inchiesta sul reclutamento di bambini e adolescenti per lo spaccio da parte della gang che controlla la regione.

(Unioneonline/l.f.)

