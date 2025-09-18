Sparatoria in Pennsylvania: tre agenti uccisi e due feritiErano intervenuti per un caso di violenza domestica, l’aggressore si è tolto la vita
Cinque agenti di polizia della contea di York, Pennsylvania, sono stati coinvolti in una drammatica sparatoria durante l’esecuzione di un mandato giudiziario.
Tre agenti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco e due sono rimasti feriti, mentre l'aggressore si sarebbe tolto la vita. La sparatoria è avvenuta nella zona di North Codorus Township, circa 185 km a ovest di Philadelphia.
L'intervento è avvenuto su una strada rurale nella Pennsylvania centro-meridionale, in un'area agricola con un fienile e campi coltivati. Gli agenti hanno tenuto le persone a distanza dalla scena, con circa 30 veicoli della polizia che bloccavano le strade costeggiate da un fienile, un allevamento di capre e campi di soia e mais.
«Non ci fermeremo finché non avremo condotto un'indagine completa, equa e competente su questa vicenda», ha detto il commissario di Polizia dello Stato della Pennsylvania, Christopher Paris, in conferenza stampa. Paris non ha voluto specificare a quale dipartimento di polizia appartenessero gli agenti, ma questi erano sul posto per dare seguito a un'indagine relativa a un caso di violenza domestica iniziata il giorno precedente.
«Siamo addolorati per la perdita di tre anime preziose che hanno servito questa contea, questo Paese», ha affermato il governatore Josh Shapirosa: «Questo tipo di violenza non è accettabile, dobbiamo fare di meglio come società».
(Unioneonline)