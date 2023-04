Doveva essere una festa, quella che negli Stati Uniti chiamano “Sweet Sixteen”, ma si è trasformata in un inferno. In una sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e ieri a Dadeville, in Alabama, quattro ragazzi sono stati uccisi, 28 i feriti, alcuni sono in condizioni gravi.

Quello che è accaduto non è ancora chiaro. Mentre tutti ridevano e si divertivano per festeggiare Alexis, che compiva 16 anni, qualcuno ha aperto il fuoco all’impazzata lasciando a terra senza vita quattro adolescenti.

Il responsabile non è stato ancora catturato, la polizia ha rivolto un appello a tutta la comunità affinché chiunque abbia informazioni avvisi le autorità.

